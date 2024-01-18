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«Астон Вилла» определилась с главной трансферной целью слухи

18 Января 2024 • 23:19 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
30.01 23:15

В зимнее трансферное окно «Астон Вилла» хочет приобрести вингера «Мидлсбро» Моргана Роджерса.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, бирмингемский клуб уже направил официальное предложение команде из Чемпионшипа. Сообщается, что талантливый 21-летний Роджерс является приоритетной целью главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери в это трансферное окно. Источник отмечает, что сам футболист очень хочет пойти на повышение.

В текущем сезоне Роджерс принял участие в 31 игре во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором восьми голевых передач.

На данный момент «Астон Вилла» занимает третье место в АПЛ, набрав 43 очка в 21 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Мидлсбро Астон Вилла трансферы футбола - зима 2024 Морган Роджерс ещё теги

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АСТОН ВИЛЛА НЬЮКАСЛ
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