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«Ньюкасл» разобрался с «Астон Виллой», поставив крест на серии поражений

31 Января 2024 • 01:16 Комментировать
Астон Вилла
1:3
Ньюкасл

Ещё недавно боровшаяся за лидерство «Астон Вилла» неудачно сыграла дома против «Ньюкасла». После обрезки защитника Энтони Гордон убежал на ворота, и голкипер блокировал удар. Под конец тайма Фабиан Шёр после корнера в падении здорово пробил примерно от линии вратарской - 0:1. Вскоре провальная игра обороны, Гордон зарядил в перекладину, а Шёр добил в пустые ворота. Олли Уоткинс убежал один на один с голкипером, и тот парировал удар в упор. После перерыва еще атака гостей, Джейкоб Мёрфи прострелил вдоль ворот, и мяч от ноги защитника влетел в сетку - 0:3. Мусса Диаби оказался сам перед воротами, обыграл голкипера и с острого угла бил в рамку, а там уже оказался соперник. Уоткинс все же реализовал свой момент, замкнув прострел к воротам.

Бирмингемцы остаются четвертыми, противник уже седьмой, прервав серию из четырех поражений.

Протокол игры  
Астон Вилла1:3Ньюкасл
  32'Шёр Фабиан (0:1)
  36'Шёр Фабиан (0:2)
  52'Морено Алекс (0:3)
(1:3) Уоткинс Олли71'  
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса ЭзриЛенгле КлеманМорено АлексМакгинн Джон  77'Камара Бубакар I  39' 63' (Рамси Джакоб ( 63') Соарес Дуглас  72'Тилеманс Юри 63' (Дзаньоло Николо ( 63'  90') Диаби Мусса 62' (Бэйли Леон ( 62') Уоткинс Олли
Запасные: Карлос Диего СантосХейден КейнРайт ДжеймсОльсен РобинЧамберс КалумИроэгбунам Тим
Дубравка МартинТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноМайли Льюис 75' (Ливраменто Валентино ( 75') Мёрфи ДжейкобИсак Александр 43' (Альмирон Мигель ( 43') Гордон Энтони  90' 90' (Крафт Эмиль ( 90')
Запасные: Уайт ДжоРитчи МэттКариус ЛорисХернес ТрэвисХолл ЛьюисДамметт Пол
30 января. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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