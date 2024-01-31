«Ньюкасл» разобрался с «Астон Виллой», поставив крест на серии поражений

Ещё недавно боровшаяся за лидерство «Астон Вилла» неудачно сыграла дома против «Ньюкасла». После обрезки защитника Энтони Гордон убежал на ворота, и голкипер блокировал удар. Под конец тайма Фабиан Шёр после корнера в падении здорово пробил примерно от линии вратарской - 0:1. Вскоре провальная игра обороны, Гордон зарядил в перекладину, а Шёр добил в пустые ворота. Олли Уоткинс убежал один на один с голкипером, и тот парировал удар в упор. После перерыва еще атака гостей, Джейкоб Мёрфи прострелил вдоль ворот, и мяч от ноги защитника влетел в сетку - 0:3. Мусса Диаби оказался сам перед воротами, обыграл голкипера и с острого угла бил в рамку, а там уже оказался соперник. Уоткинс все же реализовал свой момент, замкнув прострел к воротам.

Бирмингемцы остаются четвертыми, противник уже седьмой, прервав серию из четырех поражений.