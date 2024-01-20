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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на полузащитника из АПЛ, который оценивается в 100 миллионов евро

20 Января 2024 • 11:00 Комментировать
Фулхэм
...
Эвертон
30.01 22:45

«Ньюкасл» определился с приоритетным кандидатом для усиления полузащиты. По информации от The Telegraph, команда Эдди Хау нацелилась на Амаду Онана из «Эвертона», которого «ириски» оценивают в 100 миллионов евро.

Напомним, бельгийский полузащитник проводит второй сезон в Английской премьер-лиги. За этот срок Онана зарекомендовал себя как одного из лучших футболистов чемпионата на своей позиции.

«Эвертон» вряд ли отпустит 22-летнего Онана в это трансферное окно, но «Ньюкасл» может попытаться переубедить мерсисайдскую команду. В этом сезоне Амаду отметился одним голом в 17 матчах АПЛ.

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