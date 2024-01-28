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Триппьер: «В моём возрасте я могу воспринимать интерес от «Баварии» только как комплимент»

28 Января 2024 • 16:52 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
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30.01 23:15

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер высказался о сорвавшемся переходе в «Баварию».

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб отказался от подписания 33-летнего футболиста, так как «Ньюкасл» запросил за этот трансфер 25 миллионов евро.

«В моём возрасте я могу воспринимать интерес от «Баварии» только как комплимент. Сейчас я нахожусь здесь и хочу отдать всё ради «Ньюкасла».

Разочарован ли я? Нет, потому что я профессионал», — цитирует Триппьера BBC.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «сорок» 29 матчей, отдав в них восемь результативных передач. Рыночная стоимость игрока сборной Англии оценивается в 11 миллионов евро.

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