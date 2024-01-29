Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эмери напомнили об 1:5 от «Ньюкасла» в первом круге

29 Января 2024 • 19:51 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
1 1.88 X 4.00 2 3.70
30.01 23:15

Во вторник вечером в чемпионате Англии пройдёт матч между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». В первом круге «вилланы» проиграли «сорокам» на выезде, причём крупно – со счётом 1:5. Рулевой бирмингемской команды Унаи Эмери ответил на вопрос, повлияет тот результат на противостояние во втором круге.

«Мы тогда прошли через некоторые плохие обстоятельства. Думаю, что мы поработали над этим после того матча, пытаясь проанализировать ситуацию, чтобы её улучшить. Думаю, что в новом матче всё будет совсем по-другому», - сказал Эмери журналистам в ходе пресс-конференции в понедельник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Унаи Эмери Астон Вилла ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Января
19:51
​Эмери напомнили об 1:5 от «Ньюкасла» в первом круге
28 Января
19:15
«Астон Вилла» сделала новое предложение «Мидлсбро» по Роджерсу
16:52
Триппьер: «В моём возрасте я могу воспринимать интерес от «Баварии» только как комплимент»
09:12
Триппьер сообщил, что не собирается уходить из «Ньюкасла»
26 Января
00:41
Агуэро: «Меня не удивляют слухи об интересе «Барселоны» к Гимараэсу»
00:00
Два клуба АПЛ по-прежнему претендуют на форварда «Челси» Брою
25 Января
15:01
«Ньюкасл» предложил услуги своего форварда трём топ-клубам АПЛ
24 Января
14:22
«Челси» обострил свой интерес к нападающему «Астон Виллы» 1
14:02
Сага с переходом Триппьера в «Баварию» близится к концу, мюнхенцы скоро примут решение
12:22
«Бавария» готовит новое предложение по Триппьеру, два предыдущих «Ньюкасл» отклонил
12:10
«Ньюкасл» хочет перехватить у «Тоттенхэма» нападающего
23 Января
12:38
«Бавария» всё ещё пытается убедить «Ньюкасл» продать защитника
11:57
В «Ньюкасле» приняли решение по трансферу полузащитника «Аталанты»
22 Января
11:46
«Ньюкасл» скоро получит новое предложение по Триппьеру, «Бавария» не сдаётся
11:20
«Ньюкасл» принял решение по Уилсону и Триппьеру, которые интересны зарубежным топ-клубам
21 Января
13:55
В «Ньюкасле» приняли решение по Триппьеру
12:31
«Вест Хэм» готов побить свой трансферный рекорд, купив нападающего «Байера»
11:54
«Атлетико» отказался от форварда «Ньюкасла», приоритетом является Мойзе Кин
11:45
Триппьер прервал отпуск в Нью-Йорке, чтобы ускорить переход в топ-клуб
00:33
«Атлетико» сделал предложение по английскому нападающему
20 Января
23:16
«Ньюкасл» не отпустит Триппьера в аренду
22:26
«Ньюкасл» готов перехватить трансферную цель «Ювентуса»
20:20
«Ньюкасл» отклонил предложение «Баварии» по Триппьеру
11:00
«Ньюкасл» нацелился на полузащитника из АПЛ, который оценивается в 100 миллионов евро
18 Января
23:19
«Астон Вилла» определилась с главной трансферной целью
16:31
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
12:08
«Ливерпуль» поспорит с «Арсеналом» и «Барселоной» за хавбека «Астон Виллы» 1
02:29
Романьоли может продолжить карьеру в Англии
17 Января
16:19
«Ньюкаслу» интересен полузащитник «Аталанты», которого оценивают в 40 миллионов евро
11:29
«ПСЖ» очень близок к трансферу одного из лучших полузащитников АПЛ
11:17
Дуран высказался об интересе «Челси» и «Милана»
01:41
Клуб АПЛ лидирует в борьбе за Дибалу
16 Января
10:41
Плохие новости для «Ньюкасла»: появились обновления по травме Жоэлинтона
15 Января
15:44
«Челси» хочет подписать нападающего «Астон Виллы», но это не Уоткинс
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
14 Января
12:52
«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника «Ньюкасла», цена вопроса – 130 миллионов евро 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА НЬЮКАСЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур Леброн Джеймс обратился к Клоппу Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед» купить звезду «Реала» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Что ждёт «Ливерпуль» после ухода Клоппа Тренер «Лас-Пальмаса» – о дисквалификации Беллингема: «В «Реале» никогда не ищут оправданий» Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» «Он вернётся»: Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме Хави — о VAR: «Это позор!» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо
Спортивные новости
Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Января
20:15 · Англия. Премьер-лига
​Хау: Шансы на финиш топ-4 АПЛ ещё есть
20:08 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Мы очень далеки от моего видения того, каким должен быть «Арсенал»
20:08 · Англия. Премьер-лига
Агент Антони: «Он сосредоточен на том, чтобы быть полезным «Манчестер Юнайтед»
20:02 · Англия. Премьер-лига
​Артета рассказал о кадровой ситуации в «Арсенале»
19:56 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби: «Мы не можем рисковать здоровьем Фати»
19:51 · Англия. Премьер-лига
​Эмери напомнили об 1:5 от «Ньюкасла» в первом круге
19:45 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Ноттингема»: «Арсенал» - одна из лучших команд в мире, будет тяжело»
19:36 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Ньюкасла» отреагировал на слухи об интересе к Уилсону
19:26 · Англия. Премьер-лига
Жота близок к переходу из «Аль-Иттихада» в «Вест Хэм» слухи
19:17 · Англия. Чемпионшип
​«Лестер» закрывает трансфер хавбека «Интера» - названы условия
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Два клуба борются за Брою из «Челси»
18:38 · Англия. Премьер-лига
Фелан высказался о втором периоде Роналду в «Манчестер Юнайтед»
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» интересуется Акпомом из «Аякса» слухи
18:30 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» может пригласить итальянского тренера
18:20 · Англия. Премьер-лига
Артета – о наследии Юргена Клоппа в АПЛ: Я думаю, он сделал эту лигу намного лучше
Все новости
Рекомендуем