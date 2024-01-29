​Эмери напомнили об 1:5 от «Ньюкасла» в первом круге

Во вторник вечером в чемпионате Англии пройдёт матч между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». В первом круге «вилланы» проиграли «сорокам» на выезде, причём крупно – со счётом 1:5. Рулевой бирмингемской команды Унаи Эмери ответил на вопрос, повлияет тот результат на противостояние во втором круге.

«Мы тогда прошли через некоторые плохие обстоятельства. Думаю, что мы поработали над этим после того матча, пытаясь проанализировать ситуацию, чтобы её улучшить. Думаю, что в новом матче всё будет совсем по-другому», - сказал Эмери журналистам в ходе пресс-конференции в понедельник.