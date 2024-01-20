«Ньюкасл» не отпустит Триппьера в аренду

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вряд ли уйдёт в аренду в январское трансферное окно.

33-летний футболист интересен «Баварии», чьё предложение уже было отклонено, а также «ПСЖ». По данным TalkSPORT, «сороки» не будут рассматривать варианты с арендой Триппьера. Тем не менее, как утверждает источник, клуб может задуматься о продаже англичанина, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Киран Триппьер провёл 28 матчей за команду Эдди Хау в текущем сезоне, записав себе в актив восемь результативных передач. Трансферная стоимость латераля оценивается порталом Transfermarkt в 11 млн евро.