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«Ньюкасл» не отпустит Триппьера в аренду

20 Января 2024 • 23:16 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
30.01 23:15

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вряд ли уйдёт в аренду в январское трансферное окно.

33-летний футболист интересен «Баварии», чьё предложение уже было отклонено, а также «ПСЖ». По данным TalkSPORT, «сороки» не будут рассматривать варианты с арендой Триппьера. Тем не менее, как утверждает источник, клуб может задуматься о продаже англичанина, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Киран Триппьер провёл 28 матчей за команду Эдди Хау в текущем сезоне, записав себе в актив восемь результативных передач. Трансферная стоимость латераля оценивается порталом Transfermarkt в 11 млн евро.

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