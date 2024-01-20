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«Ньюкасл» готов перехватить трансферную цель «Ювентуса»

20 Января 2024 • 22:26 Комментировать
Боруссия М
...
Аугсбург
1 1.90 X 4.00 2 3.65
Через 20 ч. 11 мин.

Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Ману Коне заинтересовал «Ньюкасл».

Согласно недавним сообщениям итальянских СМИ, француз намерен перейти в «Ювентус» после завершения сезона – ради этого он отказался от зимнего трансфера в «Наполи». Однако, по информации Transfer News Live, на Коне появился ещё один претендент – «Ньюкасл». Рулевой «сорок» Эдди Хау считает 22-летнего футболиста идеальной заменой Жоэлинтону, выбывшему из-за травмы.

Стоимость Ману Коне, по версии портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро. Хавбек отметился двумя голами и одной результативной передачей в 11 матчах текущего сезона за мёнхенгладбахскую «Боруссию».

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Ньюкасл Ювентус Боруссия Мёнхенгладбах Ману Коне трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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