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«Атлетико» отказался от форварда «Ньюкасла», приоритетом является Мойзе Кин

21 Января 2024 • 11:54 Комментировать
Лечче
...
Ювентус
1 6.00 X 3.60 2 1.70
Через 9 ч. 32 мин.

Мадридский «Атлетико» отказался от кандидатуры нападающего «Ньюкасла» Каллума Уилсона. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 31-летний форвард не перейдёт в команду Диего Симеоне в январе. При этом сам англичанин был открыт к переходу.

Источник отмечает, что главной целью «Атлетико» является аренда до конца сезона Мойзе Кина из туринского «Ювентуса». Впрочем, сделка по итальянцу зависит от того, сможет ли «Атлетико» продать Анхеля Корреа в «Аль-Иттихад».

Отметим, что в этом сезоне Уилсон отметился 7 голами и ассистом в 14 матчах Английской премьер-лиги. Кин провёл 12 матчей в Серии А, но не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

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