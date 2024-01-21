«Атлетико» отказался от форварда «Ньюкасла», приоритетом является Мойзе Кин

Мадридский «Атлетико» отказался от кандидатуры нападающего «Ньюкасла» Каллума Уилсона. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 31-летний форвард не перейдёт в команду Диего Симеоне в январе. При этом сам англичанин был открыт к переходу.

Источник отмечает, что главной целью «Атлетико» является аренда до конца сезона Мойзе Кина из туринского «Ювентуса». Впрочем, сделка по итальянцу зависит от того, сможет ли «Атлетико» продать Анхеля Корреа в «Аль-Иттихад».

Отметим, что в этом сезоне Уилсон отметился 7 голами и ассистом в 14 матчах Английской премьер-лиги. Кин провёл 12 матчей в Серии А, но не записал на свой счёт ни одного результативного действия.