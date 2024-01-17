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Клуб АПЛ лидирует в борьбе за Дибалу слухи

17 Января 2024 • 01:41 Комментировать
Рома
...
Верона
20.01 20:00

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может переехать в Англию.

Как известно, в контракте аргентинца прописана невысокая сумма отступных, что привлекает внимание различных клубов. По заявлениям журналиста Дина Джонса, в настоящий момент в гонке за 30-летним футболистом лидирует «Астон Вилла». Ранее интерес к звёздному форварду приписывался «Ньюкаслу» и «Челси», а также мадридскому «Атлетико».

Контракт Пауло Дибалы с «Ромой» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира в 25 млн евро.

В текущем сезоне Дибала отметился шестью забитыми мячами и шестью ассистами в 18 поединках за римский коллектив.

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