В «Ньюкасле» приняли решение по трансферу полузащитника «Аталанты»

Английский «Ньюкасл» определился, стоит ли покупать полузащитника «Аталанты» Эдерсона Лоуренсо в этом месяце. Как сообщает Football Insider, команда Эдди Хау отказалась от кандидатуры бразильского хавбека.

Дело в том, что «Аталанта» просит за полузащитника 35-45 миллионов евро. Источник сообщает, что «Ньюкасл» не может себе позволить потратить такую сумму на нового полузащитника в зимнее трансферное окно. Именно поэтому английский клуб решил отказаться от Эдерсона.

24-летний Лоуренсо в этом розыгрыше чемпионата Италии отметился пятью забитыми голами и одной результативной передачей. Ранее бразилец выступал в Серии А в составе «Салернитаны».