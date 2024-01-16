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Плохие новости для «Ньюкасла»: появились обновления по травме Жоэлинтона

16 Января 2024 • 10:41 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
30.01 23:15

«Ньюкасл» недавно потерял из-за травмы своего полузащитника Жоэлинтона. По информации от The Telegraph, худшие опасения докторов подтвердились. Бразильцу понадобится хирургическое вмешательство, из-за чего футболист пропустит оставшуюся часть сезона.

Напомним, «Ньюкасл» и так находился в поисках нового полузащитника из-за дисквалификации Сандро Тонали до конца сезона. После травмы Жоэлинтона руководство с большой долей вероятности выйдет на трансферный рынок. Ранее «сорок» связывали с полузащитником «Манчестер Сити» Кэлвином Филлипсом, который хочет покинуть свой клуб из-за недостатка игровой практики.

В этом сезоне Жоэлинтон отметился двумя голами и ассистом в 16 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Жоэлинтон

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