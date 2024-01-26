Агуэро: «Меня не удивляют слухи об интересе «Барселоны» к Гимараэсу»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мыслями о полузащитнике «Ньюкасла» Бруно Гимараэсе.

26-летнего бразильца давно связывают с возможным переходом в один из европейских топ-клубов. Одним из претендентов на хавбека считается «Барселона».

«Меня не удивляют разговоры об интересе «Барселоны», учитывая отличную игру Гимараэса в текущем сезоне. Он очень здорово зарекомендовал себя в «Ньюкасле». Полузащитники, способные вести игру и представлять угрозу в атаке, пользуются большим спросом в современном футболе», – цитирует Goal бывшего аргентинского форварда.