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Агуэро: «Меня не удивляют слухи об интересе «Барселоны» к Гимараэсу»

26 Января 2024 • 00:41 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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27.01 20:30

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мыслями о полузащитнике «Ньюкасла» Бруно Гимараэсе.

26-летнего бразильца давно связывают с возможным переходом в один из европейских топ-клубов. Одним из претендентов на хавбека считается «Барселона».

«Меня не удивляют разговоры об интересе «Барселоны», учитывая отличную игру Гимараэса в текущем сезоне. Он очень здорово зарекомендовал себя в «Ньюкасле». Полузащитники, способные вести игру и представлять угрозу в атаке, пользуются большим спросом в современном футболе», – цитирует Goal бывшего аргентинского форварда.

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Ньюкасл Барселона Серхио Агуэро Бруно Гимараэс ещё теги

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