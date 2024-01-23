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«Астон Вилла» подписала 18-летнего игрока «Црвены Звезды» официально

23 Января 2024 • 10:39 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
30.01 23:15

«Астон Вилла» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с игроком «Црвены Звезды» Костой Недельковичем.

При этом отмечается, что остаток нынешнего сезона 18-летний футболист проведёт в «Црвене Звезде» на правах аренды. По информации авторитетного портала Transfermarkt, трансфер Недельковича обошёлся «Астон Вилле» в 7,6 миллионов евро.

В текущем сезоне сербский защитник провёл за «Црвену Звезду» 18 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

Напомним, после 21 тура АПЛ «Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 43 набранных очка.

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