«Астон Вилла» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с игроком «Црвены Звезды» Костой Недельковичем.

При этом отмечается, что остаток нынешнего сезона 18-летний футболист проведёт в «Црвене Звезде» на правах аренды. По информации авторитетного портала Transfermarkt, трансфер Недельковича обошёлся «Астон Вилле» в 7,6 миллионов евро.

В текущем сезоне сербский защитник провёл за «Црвену Звезду» 18 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

Напомним, после 21 тура АПЛ «Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 43 набранных очка.