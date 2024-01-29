Эмери поделился ожиданиями от матча против «Ньюкасла»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Я хочу, чтобы мы навязывали свою позицию и наш план на игру сработал, чтобы избежать агрессивного прессинга соперника. Мы должны быть осторожны с их стандартами.

Мы хотим провести матч за 90 минут, сделав все возможное для победы. Это будет действительно захватывающий матч», - приводит слова Эмери пресс-служба клуба.

Игра состоится завтра, 30 января. Свисток о начале поединка прозвучит в 23:15 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.