​Игрок «Ньюкасла» удовлетворил желание фанатки за шоколадку

Во вторник в Английской премьер-лиге проходил матч между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». Команда Эдди Хау отпраздновала гостевую победу со счётом 3:1. После игры в социальных сетях появилось видео, на котором полузащитник «сорок» Бруно Гимараэс получает от фанатки блок с шоколадом Kinder Bueno. Взамен фанатка просит у игрока сборной Бразилии футболку, и Бруно удовлетворяет просьбу девушки.

26-летний Бруно Гимараэс выступает за «Ньюкасл» с конца января 2022 года. В последнее время слухи активно связывают бразильца с двумя грандами – с «Реалом» и «ПСЖ».

На текущий момент «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.