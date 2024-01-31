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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Игрок «Ньюкасла» удовлетворил желание фанатки за шоколадку

31 Января 2024 • 19:39 Комментировать
Астон Вилла
1:3
Ньюкасл

Во вторник в Английской премьер-лиге проходил матч между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». Команда Эдди Хау отпраздновала гостевую победу со счётом 3:1. После игры в социальных сетях появилось видео, на котором полузащитник «сорок» Бруно Гимараэс получает от фанатки блок с шоколадом Kinder Bueno. Взамен фанатка просит у игрока сборной Бразилии футболку, и Бруно удовлетворяет просьбу девушки.

26-летний Бруно Гимараэс выступает за «Ньюкасл» с конца января 2022 года. В последнее время слухи активно связывают бразильца с двумя грандами – с «Реалом» и «ПСЖ».

На текущий момент «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруно Гимараэс

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