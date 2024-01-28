Триппьер сообщил, что не собирается уходить из «Ньюкасла»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер сообщил, что не покинет свой нынешний клуб текущей зимой.

Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего англичанина была заинтересована «Бавария». Однако мюнхенский клуб принял решение отказаться от этого трансфера, так «Ньюкасл» хочет заработать на продаже Триппьера минимум 25 миллионов евро.

«Я на все 100 процентов сосредоточен на «Ньюкасле». Я должен быть здесь и только здесь», — цитирует Триппьера BBC.

В текущем сезоне Триппьер провёл за «Ньюкасл» 29 матчей, в которых отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 11 миллионов евро.