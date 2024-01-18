Романьоли может продолжить карьеру в Англии

Центральный защитник «Лацио» Алессио Романьоли заинтересовал клубы Английской премьер-лиги.

29-летний итальянец играет важную роль в команде Маурицио Сарри, однако, если верить слухам, в скором времени за него может развернуться борьба среди представителей чемпионата Англии. По информации Calciomercato, на Романьоли нацелились «Фулхэм», «Брайтон» и «Ньюкасл». Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрбека римлян в 15 млн евро.

Алессио Романьоли пополнил ряды «Лацио» в июле 2022 года, перебравшись из «Милана» в качестве свободного агента. В нынешней кампании футболист провёл 19 матчей, записав себе в актив одну результативную передачу.