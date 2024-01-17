«Ньюкаслу» интересен полузащитник «Аталанты», которого оценивают в 40 миллионов евро

Английский «Ньюкасл» положил глаз на центрального полузащитника итальянской «Аталанты» Эдерсона Лоуренсо. По информации от The Sun, «сороки» рассматривают вариант с приглашением 24-летнего бразильца на замену Сандро Тонали, который до конца сезона не сыграет из-за дисквалификации.

Источник сообщает, что «Аталанта» будет требовать за своего полузащитника 40 миллионов евро. Сам футболист будет готов перебраться в Премьер-лигу, если стороны достигнут соглашения о трансфере.

В нынешнем сезоне Эдерсон записал на свой актив пять голов и одну результативную передачу в итальянской Серии А. «Аталанта» занимает пятую строчку в турнирной таблице.