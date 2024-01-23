«Бавария» всё ещё пытается убедить «Ньюкасл» продать защитника

Мюнхенская «Бавария» продолжает вести переговоры с «Ньюкаслом» по трансферу правого защитника Кирана Триппьера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сороки» настаивают на том, что 33-летний англичанина не продаётся, но «Бавария» не опускает руки.

Источник сообщает, что «Ньюкасл» не хочет продавать Триппьера в этом месяце, но при этом у футболиста остаётся полтора года по контракту. «Бавария» не теряет надежд убедить «Ньюкасл» в продаже.

Напомним, Триппьер ранее становился чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико». Киран также выступал за лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».