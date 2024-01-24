Сага с переходом Триппьера в «Баварию» близится к концу, мюнхенцы скоро примут решение

Мюнхенская «Бавария» близка к тому, чтобы определиться со своими планами на правого защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера. Ранее «сороки» отклонили два предложения команды Томаса Тухеля. Мюнхенцы максимум предлагали за 33-летнего англичанина 15 миллионов евро.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, после утреннего совещания в руководстве «Баварии», мюнхенцы склоняются к тому, чтобы не делать улучшенное предложение по трансферу Кирана. Скорее всего, Триппьер останется в «Ньюкасле» минимум до конца сезона.

Напомним, контракт Кирана с «сороками» истекает через полтора года.