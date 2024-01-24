«Бавария» готовит новое предложение по Триппьеру, два предыдущих «Ньюкасл» отклонил

Мюнхенская «Бавария» отчаянно пытается заполучить у «Ньюкасла» правого защитника Кирана Триппьера. Как сообщает журналист Мартин Харди, немецкая команда готовит третье предложение по трансферу 33-летнего англичанина.

Источник сообщает, что последнее предложение «Баварии» составило 15 миллионов евро. «Ньюкасл» отказался продавать своего ветерана за такие деньги, несмотря на то, что через полтора года у Кирана истекает контракт.

Сам Триппьер открыт к переходу в «Баварию», но с уважением отнесётся к решению руководства «Ньюкасла», если его оставят в клубе. В этом сезоне Киран отметился 7 результативными передачами в АПЛ.