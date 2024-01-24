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«Ньюкасл» хочет перехватить у «Тоттенхэма» нападающего

24 Января 2024 • 12:10 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
30.01 23:15

«Ньюкасл» нацелился на нападающего бельгийского «Брюгге» Антонио Нуса, который в данный момент ближе к переходу в лондонский «Тоттенхэм». По информации от Football Insider, «сороки» хотят перехватить у «шпор» 18-летнего норвежца.

Источник сообщает, что «Ньюкасл» хочет пригласить Нуса вместо своего нападающего Мигеля Альмирона, который близок к переезду в Саудовскую Аравию. Главный тренер Эдди Хау считает, что Антонио сможет заменить в команде опытного парагвайца.

В нынешнем сезоне Нуса отметился 3 голами и 2 ассистами в чемпионате Бельгии. Нападающего ранее также связывали с трансфером в лондонский «Челси», но «синие» в последнее время охладили интерес к норвежцу.

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Евро-Футбол.Ру,
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