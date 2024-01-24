«Ньюкасл» хочет перехватить у «Тоттенхэма» нападающего

«Ньюкасл» нацелился на нападающего бельгийского «Брюгге» Антонио Нуса, который в данный момент ближе к переходу в лондонский «Тоттенхэм». По информации от Football Insider, «сороки» хотят перехватить у «шпор» 18-летнего норвежца.

Источник сообщает, что «Ньюкасл» хочет пригласить Нуса вместо своего нападающего Мигеля Альмирона, который близок к переезду в Саудовскую Аравию. Главный тренер Эдди Хау считает, что Антонио сможет заменить в команде опытного парагвайца.

В нынешнем сезоне Нуса отметился 3 голами и 2 ассистами в чемпионате Бельгии. Нападающего ранее также связывали с трансфером в лондонский «Челси», но «синие» в последнее время охладили интерес к норвежцу.