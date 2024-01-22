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«Ньюкасл» принял решение по Уилсону и Триппьеру, которые интересны зарубежным топ-клубам

22 Января 2024 • 11:20 Комментировать
Гранада
...
Атлетико М
1 5.00 X 4.05 2 1.70
Через 8 ч. 37 мин.

Английский «Ньюкасл» принял решение по будущему нападающего Каллума Уилсона и Кирана Триппьера. Как сообщает The Telegraph, руководство рассматривает обоих футболистов неприкасаемыми, поэтому англичане не покинут команду в это трансферное окно.

Напомним, в трансфере Уилсона был заинтересован мадридский «Атлетико», тогда как Триппьера была готова приютить мюнхенская «Бавария», которая находится в активном поиске правого защитника. Впрочем, Уилсон и Триппьер в этом месяце останутся в «Ньюкасле».

Уилсон в этом розыгрыше АПЛ отметился 7 голами и одним ассистом. Триппьер записал на свой счёт 7 результативных передач в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бавария Атлетико Мадрид Каллум Уилсон Киран Триппьер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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