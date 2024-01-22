«Ньюкасл» принял решение по Уилсону и Триппьеру, которые интересны зарубежным топ-клубам

Английский «Ньюкасл» принял решение по будущему нападающего Каллума Уилсона и Кирана Триппьера. Как сообщает The Telegraph, руководство рассматривает обоих футболистов неприкасаемыми, поэтому англичане не покинут команду в это трансферное окно.

Напомним, в трансфере Уилсона был заинтересован мадридский «Атлетико», тогда как Триппьера была готова приютить мюнхенская «Бавария», которая находится в активном поиске правого защитника. Впрочем, Уилсон и Триппьер в этом месяце останутся в «Ньюкасле».

Уилсон в этом розыгрыше АПЛ отметился 7 голами и одним ассистом. Триппьер записал на свой счёт 7 результативных передач в чемпионате.