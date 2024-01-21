Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон может перебраться в мадридский «Атлетико».

«Матрасники» предприняли попытку арендовать 31-летнего игрока «сорок», но получили отказ, сообщает Daily Mail. Тем не менее, англичанин ещё может пополнить ряды «Атлетико», если мадридский клуб будет готов провернуть полноценный трансфер, а не аренду. Сам футболист заинтересован в переходе.

Каллум Уилсон записал на свой счёт восемь забитых мячей и одну результативную передачу в 20 матчах за «Ньюкасл» в текущем сезоне. Стоимость нападающего, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 13 млн евро.