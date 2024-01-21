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«Атлетико» сделал предложение по английскому нападающему слухи

21 Января 2024 • 00:33 Комментировать
Гранада
...
Атлетико М
1 4.90 X 3.95 2 1.68
22.01 23:00

Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон может перебраться в мадридский «Атлетико».

«Матрасники» предприняли попытку арендовать 31-летнего игрока «сорок», но получили отказ, сообщает Daily Mail. Тем не менее, англичанин ещё может пополнить ряды «Атлетико», если мадридский клуб будет готов провернуть полноценный трансфер, а не аренду. Сам футболист заинтересован в переходе.

Каллум Уилсон записал на свой счёт восемь забитых мячей и одну результативную передачу в 20 матчах за «Ньюкасл» в текущем сезоне. Стоимость нападающего, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 13 млн евро.

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Ньюкасл Атлетико Мадрид Каллум Уилсон трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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ГРАНАДА АТЛЕТИКО М
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