«ПСЖ» очень близок к трансферу одного из лучших полузащитников АПЛ

Французский «ПСЖ» в ближайшее время может провернуть одну из крупнейших сделок этой зимы. По информации от издания Sport, команда Луиса Энрике очень близка к трансферу опорного полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

Как сообщает источник, руководство парижан начало работать над покупкой бразильца по запросу главного тренера Луиса Энрике. На хавбека также претендовала каталонская «Барселона», но Гимараэс не намерен ждать предложения от «сине-гранатовых». Бруно хочет покинуть «Ньюкасл» уже сейчас.

26-летний Гимараэс имеет в контракте отступные в районе 116 миллионов евро. Ранее сообщалось, что для «Барселоны» эта сумма составляет 80 миллионов.