Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Зинченко нужно время, чтобы восстановиться после травмы»

20 Апреля 2023 • 12:41 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
1 1.18 X 6.80 2 16.00
21.04 22:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пока не знает, когда защитник команды Александр Зинченко вернётся на поле после травмы.

«Ситуация с Зинченко такая же неопределённая, как с Салиба. Мы будет наблюдать за Александром. Ему нужно время, чтобы восстановиться. У него довольно неприятная мышечная травма. Пока рано говорить о его возвращении», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Зинченко перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Манчестер Сити». Украинский защитник в этом сезоне записал на свой актив гол и две результативные передачи в 23 матчах в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
14:05 · Англия. Премьер-лига
Артета: «На тренировках команда показала отличную реакцию на последние результаты»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Егоров: «Холанн стал ещё на шаг ближе к «Золотому мячу»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Венгер: «Я беспокоюсь за «Челси», у них те же слабости, что и раньше»
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал транферную цель на лето
12:45 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сака останется штатным пенальтистом «Арсенала»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Зинченко нужно время, чтобы восстановиться после травмы»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Не знаю, сыграет ли Салиба в этом сезоне»
12:18 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Челси» были шокированы тем, что Бёли пустил представителей Мудрика в раздевалку
11:01 · Англия. Премьер-лига
Леви: «Не веду переговоров о продаже «Тоттенхэма»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отправил скаутов понаблюдать за двумя игроками «Реал Сосьедада»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Леви: «Счастлив ли я, что «Тоттенхэм» не выиграл ни одного трофея за 15 лет? Конечно же нет»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Папен: «Холанн - феномен, он побьёт несколько рекордов в этом сезоне»
09:58 · Англия. Премьер-лига
Анри дал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом»
09:49 · Англия. Премьер-лига
Аке получил травму подколенного сухожилия в матче с «Баварией»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сохранит нападающего, которого хочет купить «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем