Артета: «Зинченко нужно время, чтобы восстановиться после травмы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пока не знает, когда защитник команды Александр Зинченко вернётся на поле после травмы.

«Ситуация с Зинченко такая же неопределённая, как с Салиба. Мы будет наблюдать за Александром. Ему нужно время, чтобы восстановиться. У него довольно неприятная мышечная травма. Пока рано говорить о его возвращении», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Зинченко перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Манчестер Сити». Украинский защитник в этом сезоне записал на свой актив гол и две результативные передачи в 23 матчах в Английской премьер-лиге.