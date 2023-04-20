Майкл Антонио хочет видеть «Арсенал» чемпионом Англии

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио заявил, что хотел бы видеть в качестве чемпиона Англии лондонский «Арсенал», а не «Манчестер Сити».

«Они демонстрируют невероятное качество игры. Очень хочу, чтобы они выиграли Премьер-лигу, хоть у меня в «Манчестер Сити» есть несколько друзей в «Сити». Желаю победы именно «канонирам», это будет нечто новое, что-то свежее», - цитирует игрока The Boot Room.

Напомним, что «Арсенал» своей провальной игрой в последних матчах сократил отрыв от «Манчестер Сити» лишь до четырёх очков. Притом, у «горожан» игра в запасе, также командам 26 апреля предстоит очная встреча в Манчестере на «Этихад Стэдиум».

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