Селлес: «Мы в отчаянном положении»

Тридцать второй тур английского чемпионата начался с игры команд, занимающих полностью противоположные места в турнирной таблице - лидер «Арсенал» принимает ведущий борьбу за выживание «Саутгемптон». Испанский наставник «Саутгемптона» Рубен Селлес подтвердил, что его команда находится в отчаянном положении:

- Мы в отчаянном положении с самого начала. Мало времени, мало игр. Но я буду стараться до последнего. Буду делиться своей энергией и знаниями, все ради спасения, - цитирует слова Селлеса BBC Sport.

Следить за матчем между «Арсеналом» и «Саутгемптоном» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.