Зинченко может сегодня сыграть с «Саутгемптоном»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко уже сегодня может оформить своё полноценное возвращение на поле после травмы. По информации от журналиста Преса Брауна, украинец включён в расширенный состав на матч против «Саутгемптона» в Английской премьер-лиге.

Отмечается, что Зинченко надеется на игровые минуты в сегодняшнем поединке с «Саутгемптоном», который пройдёт сегодня в 22:00 по московскому времени на «Эмирейтс».

Напомним, на пресс-конференции перед матчем с «Саутгемптоном» главный тренер Микель Артета заявил, что Зинченко ещё рано возвращаться на поле после травмы.