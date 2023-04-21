Кайседо: «Я был действительно близок к переходу в «Арсенал»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо признался, что в январе мог оказаться в лондонском «Арсенале». Напомним, «канониры» всерьёз были заинтересованы в эквадорце, но требуемая сумма трансфера в районе 90 миллионов евро заставила команду Микеля Артеты переключиться на более дешёвую альтернативу в лице Жоржиньо.

«Я был действительно близок к переходу в «Арсенал». Я пережил много стресса. Тем не менее, я думаю, в будущем у меня будет много возможностей. Именно поэтому я продолжаю поддерживать хороший уровень», – сказал Кайседо в интервью Telegraph Football.

Кайседо летом может вновь получить шанс перейти в «Арсенал». В его услугах также заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».