Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кайседо: «Я был действительно близок к переходу в «Арсенал»

21 Апреля 2023 • 11:13 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
1 1.22 X 7.20 2 15.00
Через 9 ч. 25 мин.

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо признался, что в январе мог оказаться в лондонском «Арсенале». Напомним, «канониры» всерьёз были заинтересованы в эквадорце, но требуемая сумма трансфера в районе 90 миллионов евро заставила команду Микеля Артеты переключиться на более дешёвую альтернативу в лице Жоржиньо.

«Я был действительно близок к переходу в «Арсенал». Я пережил много стресса. Тем не менее, я думаю, в будущем у меня будет много возможностей. Именно поэтому я продолжаю поддерживать хороший уровень», – сказал Кайседо в интервью Telegraph Football.

Кайседо летом может вновь получить шанс перейти в «Арсенал». В его услугах также заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.04.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
1.28 6.20 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не будет препятствовать назначению Нагельсманна в «Челси»
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отпустит Невеша летом за 50 миллионов евро
11:35 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «Надеюсь, «Арсенал» выиграет АПЛ»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «За полгода Антони сделал больше, чем Санчо за два года»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Фирмино достиг соглашения с «Галатасараем»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «Я был действительно близок к переходу в «Арсенал»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Паратичи покинул «Тоттенхэм» официально
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» хочет купить нападающего «Арсенала»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо: «Хотел бы однажды оказаться в «Реале»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Алаба пропустит финал Кубка Испании, игрок также под сомнением на первый матч с «Манчестер Сити»
07:47 · Англия. Премьер-лига
Муса заинтересовал клубы АПЛ 1
04:09 · Англия. Премьер-лига
Далот откроет в Порту свой падель-клуб
02:21 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетико» прокомментировал возможное возвращение Фелиша
00:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил игру де Хеа после поражения от «Севильи» 2
00:32 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа – лидер среди представителей АПЛ по результативным ошибкам с начала прошлого сезона
Все новости
Рекомендуем