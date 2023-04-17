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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» нацелился на звёздного тренера из АПЛ слухи

17 Апреля 2023 • 23:46 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
21.04 22:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета интересен «Пари Сен-Жермен».

«Канониры» под руководством испанского специалиста возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити». «ПСЖ» планирует расстаться с нынешним рулевым команды Кристофом Галтье, поэтому уже подыскивает нового тренера на следующий сезон. По данным Sun Sport, в списке интересов парижского гранда фигурирует Артета, защищавший цвета клуба с 2001 по 2002 год в бытность игроком.

Контракт Микеля Артеты с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Должность во главе лондонцев испанец занимает с декабря 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Микель Артета
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АНЖЕ ПСЖ
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