Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета интересен «Пари Сен-Жермен».

«Канониры» под руководством испанского специалиста возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити». «ПСЖ» планирует расстаться с нынешним рулевым команды Кристофом Галтье, поэтому уже подыскивает нового тренера на следующий сезон. По данным Sun Sport, в списке интересов парижского гранда фигурирует Артета, защищавший цвета клуба с 2001 по 2002 год в бытность игроком.

Контракт Микеля Артеты с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Должность во главе лондонцев испанец занимает с декабря 2019 года.