Кабальеро рассказал о помощи Алькарасу в адаптации

Голкипер «Саутгемптона» Вилли Кабальеро рассказал о помощи в адаптации своему соотечественнику Карлосу Алькарасу.

«Я помогаю ему, чем могу. На поле не получается, но иногда выступаю тренером или переводчиком, а также немного психологом, потому после перерыва матча с «Арсеналом» он вышел очень грустным после отличного первого тайма», — заявил бывший вратарь сборной Аргентины, чьи слова приводит издание 90min.

Напомним, что 20-летний Алькарас присоединился к «Саутгемптону» в январе текущего года, перейдя из аргентинского «Расинга». На счету полузащитника 12 матчей в нынешнем сезоне Премьер-лиги, в которых он забил три гола при одном ассисте.