Салиба вряд ли восстановится к матчу с «Манчестер Сити»

В средине марта защитник «Арсенала» Вильям Салиба получил травму спины в матче Лиги Европы против «Спортинга». В скором времени 22-летний футболист должен вернуться к тренировочному процессу, однако к важнейшей игре Премьер-лиги против «Манчестер Сити» Салиба вряд ли успеет восстановиться. Как сообщает Evening Standard, француза ожидают снова увидеть на поле ближе к завершению сезона.

Отметим, что матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» пройдёт в среду, 26 апреля.

Салиба в сезоне 2022/2023 успел провести за «Арсенал» 33 матча. В них защитник записал на свой счёт три гола и один голевых пас на партнёра.