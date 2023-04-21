«Арсенал» и «Саутгемптон» забили три гола за 20 минут

Бурно развиваются события в пятничном матче АПЛ. Лидер чемпионата Англии «Арсенал» пока уступает команде с последнего места – «Саутгемптону» - 1:2. Команды умудрились забить три гола за первые 20 минут игры.

Счёт на первой минуте открыл Карлос Алькарас, а на 14-й минуте преимущество гостей удвоил Тео Уолкотт. На радость болельщикам «канониров» на 20-й минуте один мяч отыграл молодой форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

Не пропустите самые интересные моменты встречи благодаря текстовой трансляции, которую проводит портал Liveresult.ru.