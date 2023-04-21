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«Арсенал» и «Саутгемптон» назвали составы на матч АПЛ

21 Апреля 2023 • 21:16 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
1 1.25 X 6.60 2 12.50
Через 0 ч. 6 мин.

Английские «Арсенал» и «Саутгемптон» сегодня вечером откроют 32-й тур Английской премьер-лиги. Команды назвали составы на грядущий матч.

«Арсенал»: Ремсдейл, Тирни, Габриэль дос Сантос, Холдинг, Уайт, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Жезус, Мартинелли;

«Саутгемптон»: Базуну, Уокер-Питерс, Беднарек, Белла-Кочап, Перро, Эльюнусси, Лавия, Уорд-Праус, Алькарас, Уолкотт, Армстронг;

Отметим, что в основе «святых» появился некогда игрок «канониров» Тео Уолкотт. Также отметим отсутствие в составе «Арсенала» двух важных травмированных игроков – Александра Зинченко и Вильяма Салиба. Обоих защитников нет даже в заявке.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи от портала Liveresult.ru.

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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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