Анри и Виейра посетили домашний матч «Арсенала»

Легендарные игроки лондонского «Арсенала» Тьерри Анри и Патрик Виейра замечены на трибунах арены «Эмирейтс» в Лондоне. Сегодня «канониры» играют важный матч против главного аутсайдера Премьер-лиги – «Саутгемптона».

Оба игрока, которые ныне уже давно начали тренерскую карьеру, становились в прошлом чемпионами Англии в составе «Арсенала». У Виейра – три чемпионских титула, а у Анри – два.

На данный момент лондонцы уступают своим оппонентам с юга Англии – 1:2. Все три гола команды умудрились забить за первые 20 минут игры.

Текстовую трансляцию главных событий встречи проводит портал Liveresult.ru.