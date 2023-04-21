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Анри и Виейра посетили домашний матч «Арсенала»

21 Апреля 2023 • 22:37 Комментировать
Арсенал
1:3
Саутгемптон
1 3.55 X 2.70 2 2.50
2-й тайм

Легендарные игроки лондонского «Арсенала» Тьерри Анри и Патрик Виейра замечены на трибунах арены «Эмирейтс» в Лондоне. Сегодня «канониры» играют важный матч против главного аутсайдера Премьер-лиги – «Саутгемптона».

Оба игрока, которые ныне уже давно начали тренерскую карьеру, становились в прошлом чемпионами Англии в составе «Арсенала». У Виейра – три чемпионских титула, а у Анри – два.

На данный момент лондонцы уступают своим оппонентам с юга Англии – 1:2. Все три гола команды умудрились забить за первые 20 минут игры.

Текстовую трансляцию главных событий встречи проводит портал Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Патрик Виейра Тьерри Анри
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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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