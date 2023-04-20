Артета: «На тренировках команда показала отличную реакцию на последние результаты»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как на его команду повлияли две ничьи подряд в Английской премьер-лиге. Напомним, «канониры» сперва разошлись миром с «Ливерпулем», а затем сыграли вничью с «Вест Хэмом». Оба матча закончились со счётом 2:2. Это при том, что в обоих случаях «Арсенал» сперва вёл 2:0.

«Я очень уверен. Сюжетные повороты – это часть всего, что ты делаешь. Ничего не будет происходить в линейной прогрессии. На тренировках команда показала отличную реакцию на последние результаты. Надеюсь увидеть тот же настрой в следующем матче», – сказал Артета на пресс-конференции.