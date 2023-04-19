Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер считает «Арсенал» фаворитом в чемпионской гонке АПЛ

19 Апреля 2023 • 11:05 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
1 1.19 X 6.80 2 16.00
21.04 22:00

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о чемпионской гонке текущего розыгрыша АПЛ.

Напомним, что на данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал», опережающий своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на четыре очка. При этом «горожане» имеют одну игру в запасе.

По мнению французского специалиста, «канониры» всё ещё остаются главными претендентами на чемпионский титул, отметив при этом, что у «Манчестер Сити» будет шанс отобрать очки у «Арсенала» в очном противостоянии.

«Если «Арсенал» выиграет все свои матчи, он выиграет лигу, так что это идеальная позиция за несколько туров до конца», — сказал Венгер.

Очный матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» состоится 26 апреля на домашней арене «горожан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Манчестер Сити Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет усилиться игроком «Манчестер Сити»
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» решил расстаться с Мойесом летом
12:04 · Англия. Премьер-лига
Карвалью покинет «Ливерпуль» летом
11:45 · Англия. Премьер-лига
Милнер ещё не решил, хочет ли остаться в «Ливерпуле»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Холанн готов продлить контракт с «Манчестер Сити»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Два лондонских клуба заинтересовались Уорд-Праусом
11:23 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва призвал руководство «Челси» разработать стратегию
11:16 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» приняли решение по Маунту
11:09 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган высказался о своём будущем
11:05 · Англия. Премьер-лига
Венгер считает «Арсенал» фаворитом в чемпионской гонке АПЛ
10:47 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб, который заинтересован в Джеррарде
10:15 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард установил антирекорд и вошёл в историю «Челси» 1
10:04 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Гарре рассказал о своём общении с Гвардиолой
09:49 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» - новый претендент на услуги Кейна 1
09:35 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Милитао должен был получить красную» 1
Все новости
Рекомендуем