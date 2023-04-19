Венгер считает «Арсенал» фаворитом в чемпионской гонке АПЛ

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о чемпионской гонке текущего розыгрыша АПЛ.

Напомним, что на данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал», опережающий своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на четыре очка. При этом «горожане» имеют одну игру в запасе.

По мнению французского специалиста, «канониры» всё ещё остаются главными претендентами на чемпионский титул, отметив при этом, что у «Манчестер Сити» будет шанс отобрать очки у «Арсенала» в очном противостоянии.

«Если «Арсенал» выиграет все свои матчи, он выиграет лигу, так что это идеальная позиция за несколько туров до конца», — сказал Венгер.

Очный матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» состоится 26 апреля на домашней арене «горожан».