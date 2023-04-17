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Невилл: «Даже со вторым местом в АПЛ «Арсенал» проведёт невероятный сезон»

17 Апреля 2023 • 21:11 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
21.04 22:00

Английский футбольный эксперт, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл уверен, что даже второе место в АПЛ по итогам сезона не будет для лондонского «Арсенала» трагедией.

«Если бы в начале сезона вы сказали, что «Арсенал» будет бороться за титул, вам бы не поверили, не так ли? Если «Арсенал» даже займёт второе место, это будет для них невероятный сезон, так как в сезоне прошлом они были на пятом месте», - цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, в эти выходные «канониры» решили разочаровать своих болельщиков, сыграв унизительную ничью с одним из аутсайдеров сезона АПЛ – «Вест Хэмом». Как и в матче с «Ливерпулем» недельной давности «Арсенал» вёл в два мяча, но после оконфузился и пропустил два, сыграв в итоге со счётом 2:2.

Теперь отрыв «пушкарей» от идущего на втором месте «Манчестер Сити» составляет лишь четыре очка, притом у «горожан» - игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гари Невилл
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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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