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Артета не чувствует неуважение к «Арсеналу» со стороны СМИ

20 Апреля 2023 • 14:16 Комментировать
Арсенал
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Саутгемптон
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21.04 22:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не чувствует неуважение со стороны СМИ за последние результаты команды. Напомним, «канониры» дважды подряд сыграли вничью в АПЛ. Теперь у «Манчестер Сити» есть все шансы обойти их в турнирной таблице, выиграв матч в запасе и очную встречу на «Этихаде». Отрыв «Арсенала» сейчас составляет 4 очка.

«У каждого своё мнение. Когда ты высоко задираешь планку, у людей появляются высокие ожидания, ты должен их поддерживать. Но при этом выигрывать каждый матч в Премьер-лиге невероятно сложно. Мы не проиграли пять матчей из шести, а лишь дважды подряд сыграли вничью на выезде», – сказал Артета на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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