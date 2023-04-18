«Арсенал» положил глаз на форварда «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс попал на радары лондонского «Арсенала». По информации от инсайдера Стива Кэя, главному тренеру «канониров» Микелю Артете очень нравится кандидатура англичанина, который весной набрал отличную форму.

Проблемой для «Арсенала» может стать тот факт, что Уоткинс сейчас близок к продлению контракта с «Астон Виллой». Это позволит бирмингемскому клубу запросить большую сумму компенсации.

Уоткинс в этом сезоне отметился 14 голами и 6 результативными передачами в Английской премьер-лиге. Это при том, что 10 из этих мячей футболист забил в последних 12 матчах в чемпионате.