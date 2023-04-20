Артета: «Холдинг и Тирни делают огромный вклад в игру «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета похвалил защитников Роба Холдинга и Кирана Тирни. Оба игрока не были основными в этом сезоне, но из-за кадровых проблем в последнее время стали чаще появляться на поле.

«Холдинг и Тирни делают огромный вклад в игру «Арсенала». В первую очередь мне нравится их поведение внутри команды и терпение, несмотря на отсутствие стабильной игровой практики. Сейчас они проводят больше матчей, и это важно, когда у тебя есть игроки с правильным менталитетом, которые готовы выручить в нужный момент», – сказал Артета на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи о том, что Тирни хочет покинуть «Арсенал» летом. Среди заинтересованных клубов числился «Манчестер Сити».