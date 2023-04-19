Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» будет требовать 57 миллионов миллионов евро за Уорда-Прауса

19 Апреля 2023 • 12:49 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
1 1.18 X 6.90 2 16.00
21.04 22:00

«Саутгемптон» намерен выручить серьёзные деньги за своего капитана Джеймса Уорда-Прауса. По информации от журналиста Грэма Бэйли, «святые» будут требовать за полузащитника 57 миллионов евро. Это при том, что команда с большой долей вероятности вылетит в Чемпионшип по итогам сезона.

Источник отмечает, что Уорд-Праус находится на радаре у многих клубов из Английской премьер-лиги. Хавбек не хочет выступать в Чемпионшипе и намерен остаться в элите, если его команда потерпит понижение в классе. Среди претендентов на Джеймса числится «Астон Вилла».

28-летний Уорд-Праус в нынешнем сезоне отметился 7 голами и 2 результативными передачами в чемпионате Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Джеймс Уорд-Праус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
14:43 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» придётся заплатить за Кейна большие деньги
14:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Возвращение Фодена поможет нам в условиях насыщенного графика»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва: «Мы должны нацелиться на победу в каждом из семи оставшихся матчей сезона»
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по новому контракту де Хеа
14:13 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов»
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» не исключает возвращение Фелиша
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не работает над трансфером Гави, у клуба другие цели
14:00 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Тен Хаг вернул «Манчестер Юнайтед» стабильность»
13:45 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» отказались от назначения Энрике и сделали выбор в пользу Лэмпарда
13:33 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» хочет сохранить Ходжсона и на следующий сезон
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с представителями Фримпонга
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» будет требовать 57 миллионов миллионов евро за Уорда-Прауса
12:47 · Англия. Премьер-лига
Де Пауль может перейти в суперклуб АПЛ
12:44 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган требует от «Барселоны» зарплату в размере 10 миллионов евро в год 1
Все новости
Рекомендуем