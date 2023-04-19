«Саутгемптон» будет требовать 57 миллионов миллионов евро за Уорда-Прауса

«Саутгемптон» намерен выручить серьёзные деньги за своего капитана Джеймса Уорда-Прауса. По информации от журналиста Грэма Бэйли, «святые» будут требовать за полузащитника 57 миллионов евро. Это при том, что команда с большой долей вероятности вылетит в Чемпионшип по итогам сезона.

Источник отмечает, что Уорд-Праус находится на радаре у многих клубов из Английской премьер-лиги. Хавбек не хочет выступать в Чемпионшипе и намерен остаться в элите, если его команда потерпит понижение в классе. Среди претендентов на Джеймса числится «Астон Вилла».

28-летний Уорд-Праус в нынешнем сезоне отметился 7 голами и 2 результативными передачами в чемпионате Англии.