«Арсенал» отправил скаутов понаблюдать за двумя игроками «Реал Сосьедада»

Лондонский «Арсенал» положил глаз на двух футболистов «Реал Сосьедада». Речь идёт о полузащитнике Мартине Субименди, а также о защитника Робене ле Нормане. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «канониры» отправили своих скаутов понаблюдать за этими двумя игроками.

Напомним, что «Арсенал» летом будет искать усиление под Лигу чемпионов, в которую «канониры» должны вернуться впервые с 2016 года. Одними из вариантов для совершенствования команды руководство как раз видит Субименди и ле Нормана.

Субименди ранее входил в сферу интересов каталонской «Барселоны», но «сине-гранатовые» отказались от трансфера из-за требований «Реал Сосьедада» в размере 70 миллионов евро.