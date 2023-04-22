«Святая» интрига в АПЛ: «Саутгемптон» притормозил «Арсенал» и дал шанс «Манчестер Сити» выйти на первое место

«Арсенал» и «Саутгемптон» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 32-го тура АПЛ состоялся 21 апреля на стадионе «Эмирейтс».

Чемпион, конечно же, рассчитывал на три очка в матче против последней (на тот момент) команды чемпионата, но у «Саутгемптона» были припасены сюрпризы. Собственно, тянуть с ними «святые» не стали, а уже нп первой же минут огорошили хозяев. Точнее, огорошил их собственный же голкипер. Вот такая цепь уточнений в довершении которой Рэмсдейл без какого-то сопротивления покатил мяч на Алькараса, которому лишь осталось на «спокойняке» пробить в «девятку» - 1:0.

Гол гостей на первой минуте, ясное дело, убил хозяев. Обескураженный «Арсенал» в течение ближайших десяти минут пропустил ещё раз. Герой первого эпизода Алькарас вывел Тео Уолкотта на рандеву с голкипером, бывший игрок «Арсенала» свой шанс уверено реализовал, но праздновать не стал, свои корни помнит – 0:2.

Однако «Арсенал» ситуация с «воспитанниками» никоим образом не устраивала. Да, забил Уолкотт. Немного радостно, но надо срочно поправлять ситуацию. Отчасти удалось это Мартинелли. Эдегор покатил направо на Сака, который ушел от соперника к лицевой линии и прострелил чуть назад на Габи. Бразилец приложился от души, направив его вроде по центру ворот Базуну, но Гэвин парировать не смог – 1:2.

«Арсенал» отыграл один гол и почувствовал запах крови. Лондонцы бежали вперёд, атаковали, но гол никак не шёл. А ещё и Алькарас включил «режим бога». Мартинелли после подачи от угла поля пробил уже мимо голкипера и собирался праздновать, но Карлос встал на «ленточке» и не дал мячу пересечь линию. Неудачи «Арсенала» продолжились активностью Мартинелли. Габи теперь сам прошёл, покатил на Сака, которому осталось лишь завершить, но Букайо попал в штангу.

Заверши мучения «Арсенал» Цалета-Чар. Именно он стал героем углового удара. Белла-Кочап скинул мяч на дальнюю штангу, а там хорват спокойно переправил его в сетку – 1:3. «Арсенал», естественно, не успокоился – Жезус тут же вывел на ударную позицию Мартинелли, но Габи в очередной раз пробил мимо створа, но «канониры» не могли сделать главного, забить гол. И когда уже казалось, что катастрофа неизбежна, «канониры» включились на максимум.

На 88-й минуте Уайт покатил мяч на Эдегора, а тот сделал всё сам, сместившись к линии штрафной площади справа и пальнув в дальнюю «девятку». Прошло всего две минут и Жезус пробил в Базуну из пределов штрафной площади, а на добивании сыграл Сака – 3:3.

«Арсенал» героически спас ничью, не дав «святым» уйти с последнего места, но всё равно дико распалил чемпионскую интригу в АПЛ. Теперь «Манчестер Сити» может обогнать «канониров», если выиграет оба матча, оставшиеся в запасе.