Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Святая» интрига в АПЛ: «Саутгемптон» притормозил «Арсенал» и дал шанс «Манчестер Сити» выйти на первое место

22 Апреля 2023 • 00:03 Комментировать (1)
Арсенал
3:3
Саутгемптон
окончен
«Арсенал» и «Саутгемптон» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 32-го тура АПЛ состоялся 21 апреля на стадионе «Эмирейтс».
Протокол игры  
Арсенал3:3Саутгемптон
  1'Алькарас Карлос (0:1)
  14'Уолкотт Тео (0:2)
(1:2) Мартинелли Габриэл20'  
  66'Чалета-Цар Дуе (1:3)
(2:3) Эдегор Мартин88'  
(3:3) Сака Букайо90'  
Рамсдейл АаронУайт БенХолдинг РобГабриэль дос СантосЗинченко Александр  45' 72' (Нкетиа Эдди ( 72') Эдегор МартинПарти ТомасВиейра Фабиу 57' (Троссар Леандро ( 57') Сака БукайоЖезус ГабриэлМартинелли Габриэл 85' (Нелсон Райс ( 85')
Запасные: Тирни КиранКивёр ЯкубТёрнер МэттУолтерс РеуэлЖоржиньо IIСмит-Роу Эмил
Базуну ГэвинУокер-Питерс Кайл  42'Беднарек Ян 41' (Чалета-Цар Дуе ( 41') Белла-Кочап АрмельПерро Ромен  32'Эльюнусси МохамедУорд-Праус ДжеймсЛавия Ромео 86' (Диалло Ибраима ( 86'  90') Армстронг Адам  76' 77' (Онуачу Пол ( 77') Уолкотт Тео 77' (Сулемана Камалдин ( 77') Алькарас Карлос  27' 46' (Лянко Войнович ( 46')
Запасные: Маккарти АлексЛивраменто ВалентиноОршич МиславАрибо ДжоАрмстронг Стюарт
21 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Чемпион, конечно же, рассчитывал на три очка в матче против последней (на тот момент) команды чемпионата, но у «Саутгемптона» были припасены сюрпризы. Собственно, тянуть с ними «святые» не стали, а уже нп первой же минут огорошили хозяев. Точнее, огорошил их собственный же голкипер. Вот такая цепь уточнений в довершении которой Рэмсдейл без какого-то сопротивления покатил мяч на Алькараса, которому лишь осталось на «спокойняке» пробить в «девятку» - 1:0.

Гол гостей на первой минуте, ясное дело, убил хозяев. Обескураженный «Арсенал» в течение ближайших десяти минут пропустил ещё раз. Герой первого эпизода Алькарас вывел Тео Уолкотта на рандеву с голкипером, бывший игрок «Арсенала» свой шанс уверено реализовал, но праздновать не стал, свои корни помнит – 0:2.

Однако «Арсенал» ситуация с «воспитанниками» никоим образом не устраивала. Да, забил Уолкотт. Немного радостно, но надо срочно поправлять ситуацию. Отчасти удалось это Мартинелли. Эдегор покатил направо на Сака, который ушел от соперника к лицевой линии и прострелил чуть назад на Габи. Бразилец приложился от души, направив его вроде по центру ворот Базуну, но Гэвин парировать не смог – 1:2.

«Арсенал» отыграл один гол и почувствовал запах крови. Лондонцы бежали вперёд, атаковали, но гол никак не шёл. А ещё и Алькарас включил «режим бога». Мартинелли после подачи от угла поля пробил уже мимо голкипера и собирался праздновать, но Карлос встал на «ленточке» и не дал мячу пересечь линию. Неудачи «Арсенала» продолжились активностью Мартинелли. Габи теперь сам прошёл, покатил на Сака, которому осталось лишь завершить, но Букайо попал в штангу.

Заверши мучения «Арсенал» Цалета-Чар. Именно он стал героем углового удара. Белла-Кочап скинул мяч на дальнюю штангу, а там хорват спокойно переправил его в сетку – 1:3. «Арсенал», естественно, не успокоился – Жезус тут же вывел на ударную позицию Мартинелли, но Габи в очередной раз пробил мимо створа, но «канониры» не могли сделать главного, забить гол. И когда уже казалось, что катастрофа неизбежна, «канониры» включились на максимум.

На 88-й минуте Уайт покатил мяч на Эдегора, а тот сделал всё сам, сместившись к линии штрафной площади справа и пальнув в дальнюю «девятку». Прошло всего две минут и Жезус пробил в Базуну из пределов штрафной площади, а на добивании сыграл Сака – 3:3. 

«Арсенал» героически спас ничью, не дав «святым» уйти с последнего места, но всё равно дико распалил чемпионскую интригу в АПЛ. Теперь «Манчестер Сити» может обогнать «канониров», если выиграет оба матча, оставшиеся в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
FORZAYOU
22 Апреля 2023 в 00:10
Весело играет Арсенал. На этихаде может и повезёт
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
3
3
1.28 6.20 10.00
Видео
22.04.23 в 14:30
Фулхэм Фулхэм
Лидс Лидс
2.47 3.45 2.90
Видео
22.04.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Тоттенхэм Тоттенхэм
Видео
22.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Астон Вилла Астон Вилла
2.39 3.50 3.00
Видео
22.04.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Вест Хэм
Видео
22.04.23 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
2.34 3.05 3.50
Видео
22.04.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.27 6.40 10.00
Видео
22.04.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Саутгемптон Саутгемптон
Видео
22.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
Видео
22.04.23 в 17:00
Лестер Лестер
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.50 3.30 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
00:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продлил серию без поражений в АПЛ до 10 матчей
21 Апреля
23:51 · Англия. Премьер-лига
​«Саутгемптон» - первый аутсайдер в истории АПЛ, забивший три гола лидеру турнирной таблицы
23:21 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Мы в отчаянном положении»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Уайт: «Результат прошлой недели не порадовал» 1
22:46 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Джака почувствовал недомогание»
22:37 · Англия. Премьер-лига
Анри и Виейра посетили домашний матч «Арсенала»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Надеюсь, мы выучили урок» 1
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Саутгемптон» забили три гола за 20 минут
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предложила Фирмино контракт слухи
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Ноттингем Форест»: прогноз на матч чемпионата Англии – 22 апреля 2023
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 7
21:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Саутгемптон» назвали составы на матч АПЛ
19:58 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» Бёли признаёт ошибки
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» начинает переговоры по хавбеку «Челси»
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» получил неоднозначные отзывы о Нагельсманне слухи
Все новости
Рекомендуем