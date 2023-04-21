Кайседо: «Надеюсь, «Арсенал» выиграет АПЛ»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо выразил надежду на то, что чемпионом Англии в этом сезоне станет лондонский «Арсенал». Напомним, эквадорец был близок к переходу в стан «канониров» в январе, но трансфер так и не состоялся.

«Перед возможным трансфером в «Арсенал» я долго наблюдал за этой командой. Мне они нравились по той причине, что в составе есть много молодых игроков, которые стремятся к прогрессу. Надеюсь, «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне, но давайте посмотрим, что случится», – цитирует Кайседо The Telegraph.

В ближайшем туре «Брайтон» и Кайседо могут помочь «Арсеналу» в чемпионской гонке, если отберут очки у «Манчестер Сити» у себя дома. Отрыв «канониров» от второго места сейчас составляет 4 очка. Это при том, что у «Манчестер Сити» есть игра в запасе и очная встреча с «Арсеналом» на «Этихаде».