Жезуш: «Ещё не все кончено»

Тридцать второй тур английского чемпионата начался с ничьей лондонского «Арсенала» в игре с «Саутгемптоном», причем «канонирам» удалось уйти от поражения буквально чудом, по хочу матча они уступали со счетом 0:2 и 1:3. Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезуш считает, что его команда сохраняет шансы на титул, несмотря на спад.

- Я не хочу говорить в негативном свете, мы все настроены положительно. То, что нам уже удалось, это и так сильно, потому что АПЛ - непростой чемпионат. Мы должны собрать волю в кулак и бороться, еще не все конечно, у нас пять очков преимущества на данный момент, - цитирует Жезуша BBC Sport.