«Рома» и «Аталанта» нацелились на игрока «Арсенала»

Вингер «Арсенала» Рейсс Нельсон может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

23-летний футболист может стать свободным агентом после завершения сезона, так как до сих пор не договорился с «канонирами» о новом контракте. «Арсенал» не хотел бы бесплатно отпускать Нельсона, однако тот уже заинтересовал другие клубы. Согласно заявлениям журналиста Марко Контерио, с футболистом связались представители «Ромы» и «Аталанты», планирующие переманить англичанина в свои ряды в июле.

Рейсс Нельсон трижды поразил ворота соперников и трижды ассистировал в 12 матчах за «Арсенал» в текущем сезоне.