Анри дал совет «Арсеналу» на фоне чемпионской гонки

«Арсенал» остаётся лидером Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты опережает второй «Манчестер Сити» на четыре очка, проведя на игру больше. Очень скоро – 26 апреля – команды сойдутся лицом к лицу в Манчестере.

Экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри дал совет лондонскому клубу.

«Я с самого начала сезона говорил, что на эмоциях титул АПЛ не завоёвывается. Так можно выиграть Кубок, Лигу чемпионов, может быть, даже чемпионат мира. Но когда у тебя 38 игр… В последнее время «Арсенал» слишком эмоционален. Не поддавайтесь эмоциям. Сохраняйте спокойствие. Мы всё ещё выше «Манчестер Сити». Нужно избавиться от эмоциональной составляющей и сосредоточиться на том, что ты должен делать на поле», - сказал Анри CBS Sports.