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Уткин сделал прогноз на матч «Арсенал» - «Саутгемптон»

21 Апреля 2023 • 16:58 Комментировать
Арсенал
...
Саутгемптон
1 1.23 X 7.00 2 14.00
Через 4 ч. 34 мин.

В пятницу вечером лондонский «Арсенал», лидер чемпионата Англии, проведёт домашний матч против «Саутгемптона». Журналист Василий Уткин поделился своим прогнозом на этот поединок.

«Два тура подряд я ставил на то, что Габи Жезус забьёт гол. Дважды эта ставка играла. Думаю, в домашней игре с «Саутгемптоном» Габи Жезус, который сейчас в огне, снова забьёт», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч между «Арсеналом» и «Саутгемптоном» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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АРСЕНАЛ САУТГЕМПТОН
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