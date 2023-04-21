Уткин сделал прогноз на матч «Арсенал» - «Саутгемптон»

В пятницу вечером лондонский «Арсенал», лидер чемпионата Англии, проведёт домашний матч против «Саутгемптона». Журналист Василий Уткин поделился своим прогнозом на этот поединок.

«Два тура подряд я ставил на то, что Габи Жезус забьёт гол. Дважды эта ставка играла. Думаю, в домашней игре с «Саутгемптоном» Габи Жезус, который сейчас в огне, снова забьёт», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч между «Арсеналом» и «Саутгемптоном» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.